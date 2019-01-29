МИД Азербайджана о двойных стандартах международных организаций (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Международные организации, выступающие с необоснованными претензиями в отношении Азербайджана, молчат о случае смерти общественного деятеля и журналиста в Армении.

Об этом в понедельник сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Арестованный в Армении руководитель политической партии Мгер Егиазарян скончался после 52-дневной голодовки. Глашатаи прав человека, которые некоторое время назад подняли необоснованную шумиху в связи с голодовкой Мехмана Гусейнова в Азербайджане, теперь почему-то остаются равнодушными.

«До сих пор не было каких-либо заявлений ни от соответствующих европейских институтов, ни от других защитников международных прав человека, и не проводились экстренные слушания»,- заметила она.

В связи с этим глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала Trend, что арестованный 26 января Службой национальной безопасности и содержавшийся в учреждении по отбыванию наказания «Нубарашен» в Ереване заместитель политической партии «Армянские орлы – единая Армения» Мгер Егиазарян погиб после того, как начал голодовку.

«Ответственные официальные лица по правам человека Европарламента, ОБСЕ, Совета Европы, которые некоторое время назад в случае с Мехманом Гусейновым выступали с необоснованными утверждениями, хотя он и остановил голодовку, но молчат относительно случая смерти журналиста в Армении, в результате голодовки», - добавила Абдуллаева.

По ее словам, Европарламент принял декларацию в связи с данным вопросом, при том, что дипломаты европейских стран встретились с Мехманом Гусейновым и лично увидели, что состояние его здоровья нормальное.

«В газете "Washington Post" в течение короткого времени в связи с данным вопросом были опубликованы две статьи, интересно опубликует ли данная газета статью в связи со смертью Мгера Егиазаряна?, - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД отметила, что все это, конечно, говорит о двойных стандартах, проводимых в отношении Азербайджана.

«Этот случай еще раз демонстрирует то, что против нашей страны проводятся кампании, опирающиеся на фальшивую пропаганду и сведения. Очевидно, что истинной целью этой кампании стала попытка оказать политическое давление на Азербайджан», - отметила Абдуллаева.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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