Президент Ильхам Алиев: Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце.

"Я признателен вам за все добрые слова. Еще раз хочу сказать: служить азербайджанскому народу – для меня большая честь. Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан - одно из стремительно и успешно развивающихся государств в мировом масштабе.

"Укрепляется экономический, военный потенциал нашей страны. Должен особо отметить, что в результате успешной экономической политики Азербайджан сегодня может осуществлять крупномасштабные социальные проекты. Если бы у нас не было финансовых возможностей, если бы наше материальное положение было бы плохим, то мы не смогли бы выдвинуть эти проекты, инициативы. Граждане, которым в свое время было предоставлено пособие, получили тогда небольшую сумму. Если перевести ее в доллары по тому курсу, то пособие составляло примерно 20-50 долларов. То есть, наших возможностей хватало только на это, других возможностей не было. Но сегодня 11 тысяч манатов составляют совершенно иную стоимость. Поэтому экономическое развитие нашей страны, улучшение материального положения позволяют нам осуществлять многие социальные проекты. Мы построили на свои деньги более ста городков, 6650 семьям шехидов предоставлены квартиры. Как я уже отметил, все семьи шехидов будут обеспечены квартирами, последовательно, уже составляется программа", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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