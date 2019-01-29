Президент Ильхам Алиев: Для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце.

Глава государства отметил, что Джоджуг Марджанлы превратился в символ нашей несгибаемой воли.

"Его благоустройство, реконструкция стали возможны в результате военной победы. Мы доказали, что имеем преимущество над врагом и на поле боя. Мы развеяли в пух и в прах миф, который армяне, руководство Армении создавали на протяжении многих лет. Они пытались доказать, что превосходят нас в военном отношении и поэтому смогли захватить наши земли в начале 1990-х годов", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что азербайджанской общественности хорошо известна причина оккупации.

"Главная причина - в представленных в то время в руководстве Азербайджана предателях, продажных, некомпетентных, безграмотных людях. Ведя борьбу, войну между собой, они позволили врагу захватить наши земли. Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан – сильное государство, что азербайджанские солдаты и офицеры – бесстрашные, профессионалы. Показали, что у нашей страны сильная армия, и продемонстрировали, что азербайджанский народ никогда не мирился и не смирится с этой оккупацией", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что спустя два года после апрельских боев была проведена успешная нахчыванская операция.

"Еще большая, чем в 2016 году, в несколько раз большая территория перешла под наш контроль и была освобождена от оккупантов. Сегодня мы контролируем стратегические пути, коммуникации, проходящие через территорию Армении. Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. Мы хотим мирного урегулирования конфликта. Мы не хотим, чтобы были шехиды, не хотим, чтобы молодые люди становилась шехидами. Для мирного урегулирования конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь. Сегодня эти три фактора есть и они ведут нашу страну в будущее", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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