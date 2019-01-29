Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг. (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась конференция, посвященная итогам выполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в конференции.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Затем выступили директор автомобильного завода «Хазар» в Нефтчалинском промышленном квартале Эмин Ахундов, глава Исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов, руководитель ООО “Naxçıvan Bağları” Эльчин Багиров, глава Исполнительной власти Агджабединского района Шахин Мамедов, директор фирмы “Saloğlu” Таджаддин Мустафаев, глава Исполнительной власти Масаллинского района Рафил Гусейнов, директор ООО “Muğan Aqroservis” Раджаб Оруджев, глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов, директор ООО “Hacıqabul Quşçuluq” Немат Бабашев.

Президент Ильхам Алиев выступил на конференции с заключительной речью.

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