Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг. (ФОТО) (версия 2)

29 января 2019 12:55 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:07)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась конференция, посвященная итогам выполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в конференции.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Затем выступили директор автомобильного завода «Хазар» в Нефтчалинском промышленном квартале Эмин Ахундов, глава Исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов, руководитель ООО “Naxçıvan Bağları” Эльчин Багиров, глава Исполнительной власти Агджабединского района Шахин Мамедов, директор фирмы “Saloğlu” Таджаддин Мустафаев, глава Исполнительной власти Масаллинского района Рафил Гусейнов, директор ООО “Muğan Aqroservis” Раджаб Оруджев, глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов, директор ООО “Hacıqabul Quşçuluq” Немат Бабашев.

Президент Ильхам Алиев выступил на конференции с заключительной речью.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял участие в конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг. (ФОТО)
Политика 11:07
Президент Ильхам Алиев: Если бы в то время Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, то наши земли никогда не оказались под оккупацией
Политика 00:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан смог добиться максимального результата в дипломатической плоскости по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 28 января 23:52
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хочет добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы
Политика 28 января 23:35
Президент Ильхам Алиев: Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана
Политика 28 января 23:22
Президент Азербайджана: Мы доказали, что имеем преимущество над врагом и на поле боя
Политика 28 января 22:15
Лента новостей
АО «Евроцемент груп» подтвердило оговоренные сроки строительства нового цементного завода в Узбекистане
Бизнес 13:18
Семьи шехидов всегда ощущают внимание и заботу Президента Ильхама Алиева - член семьи шехида
Политика 13:12
Альфа-банк не ожидает вхождения индекса S&P 500 в медвежий рынок (Эксклюзив)
Финансы 13:06
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 13:05
В Йемене оператор телевидения Абу-Даби погиб при взрыве на рынке
Арабские страны 13:01
Оглашен ход строительства альтернативной автодороги Баку-Губа-граница с РФ (Эксклюзив)
Бизнес 12:58
Ведутся исследовательские работы по строительству третьей АЭС в Турции – министерство
Энергетика 12:57
Итальянская компания начнет производство уникального медпрепарата в Узбекистане
Бизнес 12:55
AFP: Во Франции в рамках расследования теракта в Страсбурге задержали пять человек
Европа 12:50