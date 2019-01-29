В войсках Азербайджана проведены тренировки по боеготовности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии начался новый учебный период, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На встречах, проведенных во всех частях, были отмечены основные цели и задачи на период обучения, и порядок их выполнения.

Учебный процесс в армии будет организован и проведен согласно требованиям Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказам и распоряжениям министра обороны, и с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе для повышения уровня боеготовности войск.

В первый день занятий во всех частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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