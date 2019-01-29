Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению правовой базы деятельности свободной экономической зоны Алят

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по укреплению правовой базы для обеспечения деятельности свободной экономической зоны Алят.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента в соответствие с рядом законов страны и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с рядом законов и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с рядом законов и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с рядом законов и проинформировать Кабинет министров.

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