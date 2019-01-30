Советник Президента США по вопросам нацбезопасности позвонил Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 января позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе энергетическая безопасность, сотрудничество в области безопасности и переговорный процесс, связанный с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.