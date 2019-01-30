Эльхан Алескеров: Россия и Азербайджан заинтересованы, чтобы решения международных организаций реализовывались

БАКУ /Trend/ – Россия и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы решения международных организаций реализовывались, сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров в ходе видеомоста Москва-Баку на тему "Россия – Азербайджан: повестка на 2019 год", организованного в среду в пресс-центре АМИ Trend при участии Baku Network и представительства Центра «Север-Юг» в Баку.

Говоря об азербайджано-российских отношениях, эксперт отметил, что они имеют очень большое значение для обеих стран.

"События, которые происходят в мире, очень влияют на наши взаимоотношения, и я думаю, что поддержка, которую оказывают друг другу Азербайджан и Россия в международных организациях, является наглядным показателем этого", - сказал Алескеров.

«Азербайджану и России следует и в дальнейшем развивать отношения в рамках международных организаций. Взаимные консультации по вопросам, предварительная подготовка повестки дня для того, чтобы принимать совместные, нужные нашим странам решения, входят в поле деятельности наших стран», - отметил эксперт. Нужно добиться того, чтобы решения авторитетных международных организаций, в частности таких как ООН, ЕС, ОИК и других, реализовывались.

«Это дорога с двусторонним движением: мы видим позитив в наших отношениях. И у Москвы, и у Баку есть позитивные тенденции и взаимное стремление к сотрудничеству», - сказал Алескеров.

Руководитель Baku Network также коснулся темы сотрудничества прикаспийских стран.

«То, что была подписана Каспийская декларация, означает, что прикаспийские страны могут договариваться по сложным вопросам. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила основу для продолжения геоэкономических транспортных проектов», - сказал Алескеров.

По его словам, вопрос скорого урегулирования нагорно-карабахского конфликта – очень актуальная тема и для России, потому что Россия заинтересована в том, чтобы на юге не было конфликтных ситуаций.

Азербайджан регулярно выдвигает мирные инициативы, выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал Алескеров. Даже предлагает армянам Нагорного Карабаха предоставить самый высокий статус автономии, который существует в мировой практике, в рамках территориальной целостности Азербайджана, и это является очень большим компромиссом. Проявляя добрую волю, Баку прилагает все усилия для мирного разрешения конфликта, выступает за проведение переговоров. И у Баку есть надежды, отметил Алескеров, что у нового руководства Армении возобладает здравый смысл.

«Мы знаем, как и откуда начался карабахский конфликт, как он продолжается, и предлагаем, как он может завершиться», - сказал он в ходе видеомоста.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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