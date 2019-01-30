Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной видного ученого Тогрула Багирова (версия 2)

30 января 2019 18:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая весия опубликована в 16:55)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной видного ученого Тогрула Адиль оглу Багирова.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что опечален кончиной председателя Бакинского фонда наследия Нобелей, ведущего эксперта ООН по глобальной энергии, доктора политических наук, профессора Тогрула Адиль оглу Багирова, выражает глубокие соболезнования его семье.

Аллах рехмет элясин!

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