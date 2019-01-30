Политолог: Азербайджано-российские связи идут из глубины веков в далекую перспективу

БАКУ /Trend/ – Азербайджано-российские связи идут из глубины веков в далекую перспективу, и сегодня речь идет об оптимизации и наполнении их новым содержанием в свете сегодняшних реалий, сказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

В ходе видеомоста Москва-Баку на тему "Россия – Азербайджан: повестка на 2019 год", организованного в среду в пресс-центре АМИ Trend при участии Baku Network и представительства Центра «Север-Юг» в Баку, эксперт отметил, что на протяжении прошлого года активно развивалось межрегиональное сотрудничество Азербайджана и России.

«В частности, в Азербайджан совершили визиты делегации глав Астраханской области и северокавказских регионов. Азербайджанские официальные лица также побывали в ряде важных городов России», - отметил Велизаде.

Политолог добавил, что только за 2018 год интенсификация межрегионального сотрудничества привела к появлению целого ряда новых совместных проектов.

«Азербайджанские инвесторы стали проявлять устойчивый интерес к инвестициям в инфраструктуру регионов Северного Кавказа, Нижнего Поволжья. Российская сторона, в свою очередь, стала проявлять интерес к использованию азербайджанской транспортной инфраструктуры», - сказал он.

К примеру, в прошлом году впервые российские металлурги переправили свою продукцию в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Также в прошлом году активно реализовывался и в этом году завершился проект реставрации мечети в Осетии по личной инициативе Президента Азербайджана, отметил Велизаде.

«Азербайджану и России нужно развивать и высокотехнологические отрасли, для этого есть прекрасный задел. Наша нефтяная наука достаточно продвинутая. «Роснефть» и SOCAR достигли соглашения о сотрудничестве на рынках третьих стран, и в настоящее время проводятся маркетинговые работы», - сказал политолог.

Он добавил, что все это наполняет двустороннее сотрудничество конкретными примерами.

«Я думаю, что эти тренды будут усовершенствованы в ближайшие годы», - сказал эксперт.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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