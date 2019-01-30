Президент Азербайджана: Структурные реформы не должны приводить к сокращению рабочих мест (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Структурные реформы не должны приводить к сокращению рабочих мест, они просто направлены на усовершенствование механизма управления.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

«Сегодня мы также выскажем свои мысли, связанные с предстоящей работой. Успешное исполнение программ дает основание сказать, что их принятие вполне логично. Наши экономические показатели, идущие в регионах созидательная работа и благоустройство являются наглядным доказательством этого. Но есть еще нерешенные вопросы. Есть вопросы, решение которых не представлялось возможным, или же их очередь не подошла. Мы не должны довольствоваться проделанной работой, всегда должны смотреть вперед. Должны знать, где чего не хватает, где какой вопрос нужно решить.

В принципе, все основные вопросы, связанные с инфраструктурой, нашли свое решение. Но этот процесс будет продолжаться. Что касается электроэнергии, то, как я уже отметил, сейчас мы полностью обеспечиваем себя и экспортируем в большом объеме. Но есть необходимость в строительстве новых электростанций, так как рост нашего промышленного потенциала, численности населения, развитие сельского хозяйства, создание крупных промышленных кластеров требуют увеличения производства электроэнергии. В этом году мы планируем открыть в Баку большую электростанцию. Ожидается открытие станции «Шимал 2» мощностью 400 мегаватт. В то же время была проделана работа, связанная со строительством в Баку новой станции мощностью 300, 350, а может и 400 мегаватт. В настоящее время идут уточнения, строительство станции еще больше укрепит наш энергетический потенциал. Параллельно с этим, проведя восстановительные и ремонтные работы на действующих станциях, мы можем значительно повысить их потенциал. Предварительные подсчеты показывают, что мы можем получить дополнительные мощности примерно в 500 мегаватт», - сказал глава государства.

«Таким образом, если все эти три вопроса найдут решение, а я уверен, что так оно и будет, то мы будем производить дополнительно 1500 мегаватт электроэнергии, обеспечим растущий внутренний спрос, а также будем экспортировать и приносить нашей стране валюту. Параллельно должна проводиться работа, направленная на создание возобновляемых источников энергии. В первую очередь, строительство гидроэлектростанций, солнечных и ветряных станций. Сейчас иностранные инвесторы проявляют интерес к этой сфере. Встречи, проведенные мною в рамках Всемирного экономического форума, еще раз показывают, что крупные компании готовы вкладывать инвестиции в данную сферу, думают об этом. Считаю, что это очень позитивный факт. Потому что сегодня в этой области созданы новые технологии, которые значительно повышают эффективность. Думаю, местным компаниям также обязательно следует обратить внимание на эти дела.

Уровень газификации в стране составляет 95 процентов. Однако, конечно, это не означает, что нас это устраивает. Есть села, куда все еще не проведен газ. Поэтому данный процесс будет продолжен. Несмотря на то, что в мире не так много стран, проводящих такую газификацию. То есть, в последние годы мы решили основные проблемы, связанные с газификацией. Основная задача сейчас – продолжить данный процесс и повысить качество газа. Порой возникают перебои, иногда газ не подается в необходимом объеме. Этот вопрос постоянно должен находиться в центре внимания, чтобы никаких недостатков здесь не было», - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что продолжаются проекты питьевой воды. «Как я уже отметил во вступительном слове, обеспечение достигло 70 процентов. В настоящее время реализация проектов питьевой воды завершилась в 38 городах, в этом году завершится в 5 городах, в 12 городах работы уже начались, идут, а в нескольких городах еще не начались. Эти вопросы постоянно находятся на повестке дня, они найдут отражение и в четвертой программе, которая будет принята.

Будет продолжен процесс принятия мелиоративных мер. В течение последних двух лет мы обеспечивали подачу воды ежегодно на 100 тысяч гектаров земли. Большая часть этих земель никогда не орошалась, а часть – орошалась, но не на должном уровне. По предварительным подсчетам, в нынешнем году эти работы будут проведены на 80 тысячах гектаров. Это позволит нам повысить урожайность и площадь орошаемых земель. Это очень большая цифра, и фермеры, уверен, ощущают это», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в последние годы были построены четыре крупных водохранилища – Тахтакерпю, Шамкирчай, Гейтепе, Товузчай. «Их вместимость составляет 470 миллионов кубометров. На нескольких водохранилищах были проведены строительные и восстановительные работы. Строительство малых водохранилищ также является одним из вопросов, стоящих на повестке дня. Ежегодно за счет государственных средств осуществляется бурение минимум 300 субартезианских скважин, что также приносит большую пользу.

Как я уже отметил во вступительном слове, за 15 лет было проложено 15 тысяч километров автомобильных дорог, и этот процесс продолжается. Согласно Государственной инвестиционной программе за этот год, будут благоустроены дороги сотен сел, в том числе будет обеспечено строительство магистральных дорог. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству автомобильных дорог», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что будет продолжаться процесс создания социальной инфраструктуры. «Несмотря на то, что построены и отремонтированы 3272 школы. Это означает 73 процента всего школьного фонда. Но еще есть школы, нуждающиеся в ремонте, и эти работы также будут предусмотрены в очередной государственной программе. Также будет продолжаться строительство больниц, олимпийских комплексов. Только в этом году ожидается открытие трех олимпийских комплексов. А это служит развитию спорта в регионах.

Как вам известно, ежегодно более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование. Это тоже наша инициатива, она очень позитивная. В настоящее время у нас повсюду есть больницы с современным оборудованием для прохождения гражданами медицинского обследования. Это тоже очень серьезный социальный проект, и Азербайджан показывает прекрасный пример и в данной сфере», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. «В прошлом году были построены дома для 5800 семей переселенцев, в том числе для 1000 семей дома построил частный сектор. Я приветствую эту инициативу. В нынешнем году этот процесс будет продолжен. По предварительным подсчетам, будут построены дома, по меньшей мере, для 5000 семей, в том числе опять же с серьезным вкладом частного сектора.

Решаются также проблемы семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. В прошлом году дома были предоставлены 626 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны. В нынешнем году жильем будут обеспечены 800 семей. В предстоящие годы этот процесс будет продолжен, чтобы все семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны были обеспечены жильем. На сегодняшний день жилье получили 6650 семей из этой категории», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что в минувшем году было создано 118 тысяч новых рабочих мест. «Это – хороший показатель. Создание рабочих мест должно стать постоянным процессом, и основную роль в этой сфере, конечно, должен сыграть частный сектор. Когда докладывается о составе каждого предоставляемого при поддержке государства кредита, обязательно есть и вопрос о том, сколько рабочих мест будет создано. Повышение занятости – очень серьезный вопрос. В некоторых странах численность населения не растет, в некоторых странах сокращается. В Азербайджане же население увеличивается. Я уже отметил, что за последние 15 лет численность нашего населения увеличилась на 1,6 миллиона человек. Конечно, это требует от нас очень серьезной работы. Еще раз хочу сказать: создание рабочих мест является одним из приоритетных вопросов. В регионах, где есть безработица, мы открыли общественные работы для борьбы с безработицей. Эта инициатива реализуется уже несколько лет, на общественных работах заняты и получают зарплату тысячи людей.

Конечно, в последние годы созданы многочисленные предприятия, где открыты рабочие места. Рекомендую предпринимателям не сокращать рабочие места. Потому что сегодня общая тенденция в мире заключается в том, что преимущество отдается больше технологиям, научно-технический прогресс способствует появлению новых технологий, роботы заменяют людей, все это – реальность. Мы должны считаться с этой реальностью. Но в то же время нам необходимо обязательно сохранять рабочие места в Азербайджане – как в государственных структурах, так и частном секторе. Проводимые в государственных учреждениях структурные реформы – все государственные структуры уже уведомлены – не должны приводить к сокращению рабочих мест. Эти структурные реформы просто направлены на усовершенствование механизма управления. Конечно, граждане, работающие в государственных учреждениях, останутся на своих местах. Частному сектору также не следует проводить сокращения, напротив, при такой поддержке государства он должен открывать больше рабочих мест. Еще раз говорю, процесс в этом направлении идет позитивно. В прошлом году было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест, естественно, это – рабочие места, созданные в частном секторе», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что реализация программы самозанятости вселяет большие надежды. “В нынешнем году этой программой будут охвачены 7 тысяч семей. Посмотрим, по возможности программой будет охвачено больше семей. Таким образом, те, кто пока еще не смогли найти работу, будут обеспечивать семейный бюджет за счет самозанятости.

Создаются центры «АBAD» – Легкой поддержки семейного бизнеса. Это тоже очень позитивное явление. Я участвовал в открытии данных центров, это – одно из ответвлений «ASAN xidmət» и очень положительная инициатива. Считаю, что семейный бизнес, как направление, может и должен получить широкий размах в Азербайджане. Государство непременно оказывает и будет оказывать поддержку. Во вступительном слове я высказал свое мнение о деятельности центров «ASAN xidmət». В этом году планируется открыть 5 центров.

Местные исполнительные органы должны постоянно проявлять внимание и заботу о гражданах. Они не должны забывать, что работают для граждан, не должны забывать, что служат им. Всем государственным чиновникам – от Президента до чиновника самого низкого уровня – следует знать, что наша основная задача - служить народу. Местным исполнительным органам необходимо быть внимательными, решать проблемы. Если сами не могут решить какие-то проблемы, то должны информировать центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, чтобы мы оперативно решили эти проблемы. Мы можем решить проблемы. И, конечно, допущенные просчеты должны быть полностью устранены», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов сформирована, в основном, в результате просьб с мест. «Мои многочисленные поездки в регионы и беседы с гражданами создали замечательный контакт в этой области, потому что предложения граждан обязательно учитываются, и многие проекты в регионах реализованы именно на основании предложений граждан. Поэтому такой контакт должен быть постоянным, и он есть, чтобы решать беспокоящие вопросы, которые сегодня пока еще не нашли решения. Для этого у нас есть и возможности, и воля.

Наша политика, связанная с предпринимателями, будет продолжена. Государство оказывает предпринимателям большую поддержку – моральную, политическую, материальную. Фермерам выдаются кредиты, субсидии. В этой области также предстоит усовершенствование. На льготных условиях предоставляются техника, удобрения, топливо. Азербайджан и в этой области является одной из редких стран, которая уделяет такое большое внимание своим предпринимателям, фермерам. Конечно, мы ожидаем от предпринимателей более внушительных результатов. Ждем, что они и дальше будут вносить свой вклад в экономику страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сельское хозяйство и промышленное производство занимают особое место в четвертой программе. «Конечно, инфраструктурные проекты также находятся в центре внимания. Однако, как я уже отметил, значительная часть их завершилась или же завершится. Поэтому реальный сектор экономики, сельское хозяйство, усиление промышленного потенциала являются одним из основных вопросов. Задействованы различные механизмы, выдвинуты различные инициативы. Одна из них – механизм поощрения инвестиций. С начала решения этого вопроса мы получили прекрасные результаты. По программе поощрения инвестиций реализовано 107 проектов. В целом, предусмотрено реализовать 332 проекта. Инвестиции, которые будут вложены в реализацию данных проектов, составляют 2,8 миллиарда манатов. То есть, если бы мы не задействовали механизм поощрения инвестиций, то и эти средства не были бы вложены. В рамках данных проектов будет открыто дополнительно 12 тысяч новых рабочих мест.

Конечно, очень большую роль в развитии промышленного потенциала играют промышленные зоны, промышленные парки. Сегодня Азербайджан превратился в современный промышленный центр. Уверен, что работа, которая будет проделана в этой области, обеспечит развитие ненефтяного сектора страны, значительно повысит объем ненефтяного экспорта», - сказал глава государства.

«В центре внимания постоянно находится, конечно, и работа в области нефтяной промышленности. Как я уже отметил во вступительном слове, здесь реализуются мегапроекты. Однако параллельно с этим стабильным должно оставаться внутреннее производство, то есть добыча SOCAR нефти и газа. В прошлом году в Азербайджане было добыто 38,8 миллиона тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа, реализованы крупные проекты. Уверен, что реализация проекта «Южный газовый коридор», ввод в строй которого намечен на 2020 год, принесет нам дополнительно большие доходы.

Конечно, в области промышленности наше внимание направлено в то же время на ненефтяной сектор. В этой области также есть хорошие результаты. В минувшем году наша ненефтяная промышленность выросла на 9,1 процента. Это говорит о том, что работа в данной сфере проводится на высоком уровне. Сумгайытский химический промышленный парк, Сумгайытский технологический парк, Мингячевирский парк легкой промышленности, создание промышленных предприятий в Гяндже, Нефтчалинского, Гаджигабульского, Масаллинского, Сабирабадского промышленных кварталов являются серьезными шагами в этой области. В дальнейшем промышленные зоны будут созданы и в других городах», - сказал Президент Азербайджана.

«В последнее время мы проводим очень серьезную работу, связанную с развитием традиционного искусства ковроткачества. Уже функционируют 20 ковровых фабрик. На каждой фабрике создается в среднем 100 или 150 рабочих мест, особенно для женщин. Я участвовал в открытии большинства фабрик и видел, какая большая в этом потребность. Это очень продуманный шаг для обеспечения женщин работой, развития нашего древнего национального ремесла. В целом же мы планируем строительство 31 ковровой фабрики, где будет открыто около 5 тысяч рабочих мест. В нынешнем году в Сумгайыте ожидается открытие прядильно-красильной фабрики. Таким образом, мы устраним зависимость от иностранного сырья в производстве ковров.

Есть необходимость и в строительстве фабрик хлопчатобумажной пряжи и готового текстиля. У нас есть фабрики хлопчатобумажной пряжи. По имеющимся данным, примерно 50 процентов заготовленного хлопка уже перерабатывается в Азербайджане, что создает добавленную стоимость. Это очень хорошо. Однако предприниматели должны знать, что потенциал значительно больше. Производство хлопка в Азербайджане растет. Поэтому считаю, что предприниматели должны очень серьезно отнестись к строительству фабрик хлопчатобумажной пряжи. Это – очень прибыльное и выгодное для нашей страны дело. Серьезные шаги предпринимаются также и в связи с развитием шелководства. В Гахском районе уже создается Центр племенного коконоводства. Это позволит нам сократить зависимость от импорта и создать прекрасную цепочку – от саженцев до готовой шелковой ткани. Государство вновь взяло на себя основную работу. Но предприниматели тоже должны обязательно проявлять интерес к данной отрасли. Считаю, что это может быть полезным для них», - отметил глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, в стране есть необходимость в создании новых плодоовощных перерабатывающих предприятий, хочу особо отметить это. «Потому что производство фруктов и овощей растет. Мы экспортируем их больше как фрукты и овощи. Однако на внешних рынках наблюдается большой спрос и на переработанную продукцию.

Нам необходимо углубить реформы в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство должно развиваться на научных основах. Следует применять современные технологии, подходы. Мы и впредь обязательно должны проводить серьезную работу, связанную с продовольственной безопасностью, это – приоритетный вопрос. Ведется работа, направленная на повышение урожайности. Считаю, что в ближайшем будущем это проявит себя. Мы должны увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. Правда, в последние 15 лет экспорт сельскохозяйственной продукции вырос примерно в 6 раз. Но потенциал велик и мы должны выйти на новые рынки. Открываются торговые дома, направляются экспортные миссии, государство оказывает огромную поддержку предпринимателям, с тем, чтобы они могли продавать свою продукцию за рубежом. Конечно, большое значение имеют и агропарки. В настоящее время на 250 тысячах гектаров размещается 51 агропарк. Конечно, раньше на этих землях работа либо не проводилась, либо проводилась очень медленно», -сказал Президент Ильхам Алиев.

«Хотелось бы привести некоторые цифры, связанные с сельскохозяйственной продукцией. К примеру, в зерноводстве в 2004 году было собрано 2 миллиона тонн урожая, а в минувшем году – 3 миллиона 200 тысяч тонн. То есть, наблюдается хороший рост. В частности, в крупных фермерских хозяйствах и агропарках урожайность составляет 50 центнеров с гектара. В некоторых местах еще больше. Прекрасный показатель. Это показатель на уровне развитых стран Европы. Однако средняя урожайность с гектара составляет 29-30 центнеров.

Передо мной таблица урожайности пшеницы. Четыре района – Саатлы, Барда, Тертер, Сабирабад собрали более 40 центнеров урожая с гектара. 28 районов – от 30 до 40 центнеров. Остальные районы заготовили менее 30 центнеров. Эти таблицы подготовлены Министерством экономики и Администрацией Президента, они есть и сейчас будут переданы вам. Пусть предприниматели посмотрят эти таблицы, а нам необходимо обратить внимание на то, как мы можем повысить урожайность в тех или иных районах.

Для сведения сообщу, что средняя урожайность с гектара в мире составляет 34 центнера, в Азербайджане – 30, в Европейском Союзе – 53 центнера. В крупных фермерских хозяйствах у нас – 50 центнеров. Мы достигли уровня Европейского Союза, но только в крупных фермерских хозяйствах», - отметил глава государства.

«Хочу привести некоторые цифры, связанные с животноводством. В 2004 году было заготовлено 196 тысяч тонн мяса, в прошлом году – 326 тысяч тонн. В этой отрасли также есть рост. Обеспечивается импорт породистого скота, функционирует центр искусственного осеменения. Считаю, что прогресс в этой области будет идти высокими темпами. В предстоящие 5 лет мы должны увеличить производство говядины на 15 процентов.

Производство молока в 2004 году составляло 1 миллион 200 тысяч тонн, а в 2018 году – 2 миллиона тонн. Здесь рост тоже очень большой. Мы все еще не можем полностью обеспечить себя молоком и молочными продуктами. В результате работы, которая будет проделана в предстоящие 5 лет, производство молока должно увеличиться примерно на 15-20 процентов.

Мясо птицы – в 2004 году было произведено 44 тысячи тонн, в прошлом году – 109 тысяч тонн. Овощи – в 2004 году произведено 1 миллион тонн, в прошлом году – 1 миллион 500 тысяч тонн. Сельскохозяйственная продукция, приносящая наибольшее количество валюты: помидоры – 177 миллионов долларов, хурма – 114 миллионов долларов, хлопок и изделия из хлопка – 108 миллионов долларов, фундук – почти 100 миллионов долларов и яблоки 38 миллионов долларов», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сообщил, что производство фруктов составило в 2004 году 420 тысяч тонн, а в 2018 году – миллион тонн. «То есть, увеличилось более чем вдвое. Я представляю всю эту информацию предпринимателям и общественности для того, чтобы они знали, какой был рост и какой рост нам еще нужен. Мы обеспечиваем выход на рынки при государственной поддержке.

Как вам известно, в последнее время большое внимание уделяется фундуководству. За короткий срок мы значительно увеличили площадь фундуковых садов. В 2016 году площадь наших фундуковых садов составляла 40 тысяч гектаров, сегодня она достигла 75 тысяч гектаров, и в этом году фундук будет посажен еще на 9 тысячах гектаров. Таким образом, мы будем выращивать фундук на 84 тысячах гектаров. Конечно, новые сады будут плодоносить лишь через несколько лет. Но после этого объем экспорта фундука возрастет более чем вдвое и принесет фермерам средства, превышающие нынешние более чем в два раза. В настоящее время в фундуководстве заняты 20 тысяч человек.

В последнее время широкий размах получило создание миндальных и ореховых садов. Эта продукция также является очень доходной и имеет экспортную направленность. В Азербайджане обязательно следует предусмотреть строительство фабрик по переработке миндаля и орехов. Советую предпринимателям заняться этим делом. В то же время высокими темпами идет развитие традиционного, особенно для Баку, Абшерона и других регионов, маслиноводства. Создание новых оливковых садов получило широкий размах», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что серьезный перелом создан в хлопководстве. «Для сравнения должен отметить, что в 2015 году было заготовлено всего 35 тысяч тонн хлопка, а в минувшем году – 233 тысячи тонн. Посмотрите, какого продвижения мы добились. Во всех сферах хлопководства заняты 290 тысяч человек. Урожайность у нас пока еще находится не на должном уровне. Средняя урожайность с гектара составляет 17,4 центнера. Это в принципе не может нас устроить, мы должны повысить урожайность. Но это – средняя урожайность. Там, где к работе подходят серьезно, урожайность высокая. Для сведения должен отметить, что на хлопковых полях организации «MKT» урожайность составляет 27 центнеров с гектара, в «Азерпамбыг» - 19, но в других небольших хозяйствах она низкая. Поэтому это снижает и среднюю урожайность. Ввиду этого в данной сфере необходимо провести инспектирование. Следует отобрать пригодные для хлопководства земли и там, где урожайность низкая, выращивать другую продукцию. По линии государства приобретены 470 хлопкоуборочных комбайнов и около 12 тысяч единиц техники для хлопководства.

Есть очень серьезный прогресс и в табаководстве. В 2015 году табак выращивался лишь в трех районах. Табаководство, можно сказать, уже вытеснялось. Всего в трех районах – 3400 тонн, в прошлом году уже в 13 районах было собрано 6200 тонн табака. Государство оказывает поддержку и этой отрасли. Сушильные камеры, техника для заготовки – все это обеспечивает государство. Всего лишь за 3 года работой в табаководстве были обеспечены 9500 человек. Еще раз говорю, если бы государство не оказывало поддержки, реальной помощи, то эти отрасли не могли бы так развиваться. Под моим председательством было проведено специальное совещание, посвященное табаководству. На этом совещании были даны все поручения и они выполняются», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что было проведено совещание и по коконоводству. «Картина здесь вообще очень интересная. В советское время коконоводство имело большие традиции. В частности, по инициативе Гейдара Алиева производство коконов во многих районах находилось на самом высоком уровне. Но в 2015 году мы увидели, что коконы заготавливаются только в одном районе, причем 230 килограммов. В короткий срок были приняты серьезные меры. В прошлом году в 38 районах было заготовлено уже 513 тонн коконов. Мы довели заготовку коконов с 230 килограммов до 513 тонн. В нынешнем году планируется 800 тонн. Конечно, это является главным условием для работы Шекинского шелкокомбината с большим объемом, создания там большего числа рабочих мест. Только в прошлом году было высажено 2 миллиона 600 тысяч тутовых саженцев.

Идет работа и в других отраслях. Я провел совещание по чаеводству, рисоводству, цитрусоводству. В этой области также есть прогресс. Огромный потенциал как для внутреннего рынка, так и для экспорта имеет также пчеловодство. Наш мед – очень качественный, он ценится на внешних рынках. Сейчас мы поддерживаем пчеловодство и в рамках семейного бизнеса, также предоставляются субсидии, недавно они были увеличены. Пчеловодство имеет большие перспективы, это очень доходная отрасль. Она может дать фермерам, гражданам прекрасные результаты.

Виноградарство, виноделие. В 2004 году было собрано 55 тысяч тонн винограда, в прошлом году – 167 тысяч тонн, то есть, втрое больше. Здесь государственная поддержка, конечно, тоже находится на первом плане. Виноградарство и виноделие имели очень большие традиции в Азербайджане. Но в советское время, в конце 1980-х годов в результате совместных негативных деяний советского руководства и руководителей в Азербайджане, можно сказать, начался процесс вырубки наших виноградных плантаций. Большинство плантаций было уничтожено. Восстановление их, конечно, требует крупных средств и труда. Виноград – многолетнее растение. Поэтому рост в три раза, конечно, является прекрасным результатом. А производство вина увеличилось за 15 лет в 5 раз», - сказал глава государства.

«Конечно, рассматривая вопросы социально-экономического развития регионов, мы непременно должны обратить внимание на экологическую обстановку. Мы должны улучшить ее, защитить себя от факторов, нарушающих экологический баланс. В последние годы проводилась работа в этом направлении. Считаю, что этот вопрос постоянно должен находиться в центре внимания. В частности, предприятиям, нарушающим экологический баланс в Баку, Сумгайыте, других крупных городах, следует сделать очень серьезное предупреждение, чтобы они, установив очистные приборы, предотвратили загрязнение воздуха. Это несложно. Должны быть решены и другие вопросы, связанные с экологией.

Во вступительном слове я отметил железнодорожные проекты. Транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад функционируют, к этой работе присоединяются новые партнеры. В результате переговоров, проведенных мною с главами государств нескольких стран, в настоящее время обеспечена доставка дополнительных грузов из республик Средней Азии в Алятский порт, а оттуда по железной дороге – на мировые рынки. Мы уже очень плодотворно сотрудничаем с несколькими странами. Число этих стран растет, мы привлекаем грузы из новых источников и направляем их через территорию Азербайджана. На повестке дня находятся несколько железнодорожных проектов внутри страны. Мы занимаемся восстановлением транспортного коридора Север-Юг. Правда, дорога есть, она функционирует, но скорость небольшая. Поэтому необходимо проложить новые железнодорожные линии от Яламы до Астары. Этот процесс уже стартовал с прошлого года, таким образом, транспортный коридор Север-Юг, соединяющий азербайджано-российскую и азербайджано-иранскую границы, станет высокоскоростным коридором, конечно, сократится и время доставки грузов до конечного пункта», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что идет также строительство междугородных железных дорог. «В настоящее время строится железная дорога Ляки-Габала. Сегодня Габала является одним из центров туризма, поэтому параллельно со строительством железной дороги Баку-Ялама необходимо обеспечить прокладку и этой дороги. Железная дорога должна быть проложена и в горнолыжный курорт Шахдаг. Таким образом, в Гусарский район также можно будет поехать по железной дороге. Это тоже предусмотрено программой.

Что касается строительного сектора, то в настоящее время мы реализуем крупные проекты по государственной линии. Государственное агентство жилищного строительства осуществляет два крупных проекта в Ясамальском районе и в Говсане. Старт этому процессу также был дан государством. Строительство социального жилья имеет огромное значение, граждане пользуются этим, в то же время это придает мощный импульс строительному сектору. Это может оказать огромную поддержку как сектору строительных материалов, так и строительному сектору», - сказал Президент Азербайджана.

«Как вам известно, в последние годы число приезжающих в Азербайджан туристов постепенно растет, и это очень позитивный факт. Число туристов, приехавших в прошлом году, выросло примерно на 6 процентов. В прошлом году в нашу страну приехало больше туристов, чем в прежние годы - 2 миллиона 850 тысяч человек. По проведенным подсчетам, эти туристы израсходовали в нашей стране около 2 миллиардов долларов. Это, если можно так сказать, означает дополнительно 2 миллиарда долларов экспорта. Уже эта цифра демонстрирует огромное значение туризма. Эти деньги идут на сектор услуг, граждане, предприниматели получают пользу от этого. То есть, эти деньги идут непосредственно компаниям, оказывающим туристам различные услуги в регионах, так как значительная часть туристов уже выезжает в регионы Азербайджана. Создаются все необходимые условия, и индустрия туризма в Азербайджане должна обладать очень широкими возможностями. Для этого имеются все необходимые первоначальные условия. В Азербайджане господствуют безопасность, стабильность, наш народ очень гостеприимен. И климат у нас замечательный, есть различные типы климатов. Создана современная инфраструктура, 6 международных аэропортов, современные дороги, железные дороги, отели, живописная природа, курорты, зимне-летние лыжные, морские курорты, развивается лечебный туризм. К примеру, Нафталан сегодня стал крупным туристическим центром. Большое число туристов приезжает в другие лечебные учреждения – лечебный центр Дуздаг в Нахчыване, приезжают на лечение в Галаалты. У нас достаточно много исторических памятников. Они также вызывают большой интерес. Благоприятно и наше географическое положение. Баку – один из самых красивых городов мира. То есть, все эти факторы позволяют говорить о том, что индустрия туризма будет развиваться в Азербайджане очень высокими темпами», -сказал глава государства.

«Конечно, в одном выступлении невозможно охватить все предусмотренные программой направления. Я просто довел до внимания общественности основные направления.

В целом же, должен сказать, что, по предварительным подсчетам, на реализацию четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов предусмотрено, по меньшей мере, более 17 миллиардов манатов. Подсчитано, что из них 4,6 миллиарда манатов будут вложены частным сектором в виде инвестиций в реализуемые в настоящее время и готовящиеся проекты. Государственные капиталовложения, как ожидается, составят примерно 13 миллиардов манатов. Но, конечно, это предварительная цифра. Я абсолютно уверен, что она будет выше, так как это показывает реализация предыдущих трех программ. Каждая из трех программ была перевыполнена. Уверен, что будет перевыполнена и четвертая программа. Следует учесть, что в настоящее время инвестиционный климат у нас более благоприятный. Я уже отметил во вступительном слове, что Всемирный банк в отчете Doing Business удостоил Азербайджан 25-го места. Таким образом, иностранные инвестиции не находят отражения в этой цифре. Они пока еще будут вкладываться. Поэтому это очень большая цифра. За счет этих инвестиций Азербайджан и дальше будет успешно и уверенно развиваться. Я абсолютно уверен в том, что наша страна и дальше будет идти только по пути развития, прогресса и побед», - подытожил Президент Азербайджана.

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