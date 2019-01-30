Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше будет успешно и уверенно развиваться, идти только по пути развития, прогресса и побед (версия 2)

30 января 2019 23:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и дальше будет успешно и уверенно развиваться, идти только по пути развития, прогресса и побед.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

«Конечно, в одном выступлении невозможно охватить все предусмотренные программой направления. Я просто довел до внимания общественности основные направления. В целом же, должен сказать, что, по предварительным подсчетам, на реализацию четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов предусмотрено, по меньшей мере, более 17 миллиардов манатов. Подсчитано, что из них 4,6 миллиарда манатов будут вложены частным сектором в виде инвестиций в реализуемые в настоящее время и готовящиеся проекты», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что государственные капиталовложения, как ожидается, составят примерно 13 миллиардов манатов. «Но, конечно, это предварительная цифра. Я абсолютно уверен, что она будет выше, так как это показывает реализация предыдущих трех программ. Каждая из трех программ была перевыполнена. Уверен, что будет перевыполнена и четвертая программа. Следует учесть, что в настоящее время инвестиционный климат у нас более благоприятный. Я уже отметил во вступительном слове, что Всемирный банк в отчете Doing Business удостоил Азербайджан 25-го места. Таким образом, иностранные инвестиции не находят отражения в этой цифре. Они пока еще будут вкладываться. Поэтому это очень большая цифра. За счет этих инвестиций Азербайджан и дальше будет успешно и уверенно развиваться. Я абсолютно уверен в том, что наша страна и дальше будет идти только по пути развития, прогресса и побед», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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