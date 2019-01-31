Президент Ильхам Алиев: Все государственные чиновники -от Президента до чиновника самого низкого уровня -должны знать, что наша основная задача - служить народу (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Всем государственным чиновникам - от Президента до чиновника самого низкого уровня - следует знать, что наша основная задача - служить народу.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

«Местные исполнительные органы должны постоянно проявлять внимание и заботу о гражданах. Они не должны забывать, что работают для граждан, не должны забывать, что служат им. Всем государственным чиновникам – от Президента до чиновника самого низкого уровня – следует знать, что наша основная задача - служить народу. Местным исполнительным органам необходимо быть внуимательными, решать проблемы. Если сами не могут решить какие-то проблемы, то должны информировать центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, чтобы мы оперативно решили эти проблемы. Мы можем решить проблемы. И, конечно, допущенные просчеты должны быть полностью устранены.

Четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов сформирована, в основном, в результате просьб с мест. Мои многочисленные поездки в регионы и беседы с гражданами создали замечательный контакт в этой области, потому что предложения граждан обязательно учитываются, и многие проекты в регионах реализованы именно на основании предложений граждан. Поэтому такой контакт должен быть постоянным, и он есть, чтобы решать беспокоящие вопросы, которые сегодня пока еще не нашли решения. Для этого у нас есть и возможности, и воля», - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.