Президент Азербайджана: В 2019 году будут построены дома для 5 тыс семей вынужденных переселенцев (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане будут построены дома по меньшей мере для пяти тысяч семей вынужденных переселенцев.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Глава государства отметил, что проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. «В прошлом году были построены дома для 5800 семей переселенцев, в том числе для 1000 семей дома построил частный сектор. Я приветствую эту инициативу. В нынешнем году этот процесс будет продолжен. По предварительным подсчетам, будут построены дома, по меньшей мере, для 5000 семей, в том числе опять же с серьезным вкладом частного сектора.

Решаются также проблемы семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. В прошлом году дома были предоставлены 626 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны. В нынешнем году жильем будут обеспечены 800 семей. В предстоящие годы этот процесс будет продолжен, чтобы все семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны были обеспечены жильем. На сегодняшний день жилье получили 6650 семей из этой категории», - сказал Президент Азербайджана.

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