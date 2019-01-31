Президент Азербайджана: В 2019 году будут построены дома для 5 тыс семей вынужденных переселенцев (версия 2)

31 января 2019 00:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане будут построены дома по меньшей мере для пяти тысяч семей вынужденных переселенцев.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Глава государства отметил, что проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. «В прошлом году были построены дома для 5800 семей переселенцев, в том числе для 1000 семей дома построил частный сектор. Я приветствую эту инициативу. В нынешнем году этот процесс будет продолжен. По предварительным подсчетам, будут построены дома, по меньшей мере, для 5000 семей, в том числе опять же с серьезным вкладом частного сектора.

Решаются также проблемы семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. В прошлом году дома были предоставлены 626 семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны. В нынешнем году жильем будут обеспечены 800 семей. В предстоящие годы этот процесс будет продолжен, чтобы все семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны были обеспечены жильем. На сегодняшний день жилье получили 6650 семей из этой категории», - сказал Президент Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год" (ФОТО)
Политика 30 января 20:57
ЕБРР сократил финансирование проектов в Азербайджане
Бизнес 30 января 20:52
В Азербайджане будет упрощена процедура первоначальной постановки граждан на воинский учет
Общество 30 января 20:38
Российская компания хочет наладить поставки в Азербайджан комплексов для продления срока хранения продукции
Бизнес 30 января 20:28
Турецкие банки в Азербайджане значительно сократили прибыль
Финансы 30 января 20:10
Азербайджан и Пакистан скоро подпишут соглашение на поставку нефти и газа
Энергетика 30 января 19:53
Лента новостей
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых
США 30 января 23:42
Турция раскритиковала продление Совбезом ООН мандата миротворцев на Кипре
Турция 30 января 23:17
Могерини: ЕС надеется на возможность сохранения ДРСМД, который выгоден Европе
Европа 30 января 22:42
Лондон настаивает на изменениях в соглашении по Brexit
Европа 30 января 22:03
Пенс посетит конференцию по Ближнему Востоку и Мюнхенскую конференцию
США 30 января 21:45
Стали известны подробности получения денег из России от покровителей Али Керимли
Общество 30 января 21:23
Число погибших при крушении двух лодок у берегов Джибути возросло до 43
Другие страны 30 января 20:57
В пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год" (ФОТО)
Политика 30 января 20:57
ЕБРР сократил финансирование проектов в Азербайджане
Бизнес 30 января 20:52