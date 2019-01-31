Президент Азербайджана: Рекомендую предпринимателям не сокращать рабочие места (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Рекомендую предпринимателям не сокращать рабочие места.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в минувшем году было создано 118 тысяч новых рабочих мест. «Это – хороший показатель. Создание рабочих мест должно стать постоянным процессом, и основную роль в этой сфере, конечно, должен сыграть частный сектор. Когда докладывается о составе каждого предоставляемого при поддержке государства кредита, обязательно есть и вопрос о том, сколько рабочих мест будет создано. Повышение занятости – очень серьезный вопрос. В некоторых странах численность населения не растет, в некоторых странах сокращается. В Азербайджане же население увеличивается. Я уже отметил, что за последние 15 лет численность нашего населения увеличилась на 1,6 миллиона человек. Конечно, это требует от нас очень серьезной работы. Еще раз хочу сказать: создание рабочих мест является одним из приоритетных вопросов. В регионах, где есть безработица, мы открыли общественные работы для борьбы с безработицей. Эта инициатива реализуется уже несколько лет, на общественных работах заняты и получают зарплату тысячи людей», - сказал глава государства.

«Конечно, в последние годы созданы многочисленные предприятия, где открыты рабочие места. Рекомендую предпринимателям не сокращать рабочие места. Потому что сегодня общая тенденция в мире заключается в том, что преимущество отдается больше технологиям, научно-технический прогресс способствует появлению новых технологий, роботы заменяют людей, все это – реальность. Мы должны считаться с этой реальностью. Но в то же время нам необходимо обязательно сохранять рабочие места в Азербайджане – как в государственных структурах, так и частном секторе. Проводимые в государственных учреждениях структурные реформы – все государственные структуры уже уведомлены – не должны приводить к сокращению рабочих мест. Эти структурные реформы просто направлены на усовершенствование механизма управления. Конечно, граждане, работающие в государственных учреждениях, останутся на своих местах. Частному сектору также не следует проводить сокращения, напротив, при такой поддержке государства он должен открывать больше рабочих мест. Еще раз говорю, процесс в этом направлении идет позитивно. В прошлом году было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест, естественно, это – рабочие места, созданные в частном секторе», - сказал Президент Азербайджана.

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