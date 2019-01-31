Президент Азербайджана: В нынешнем году программой самозанятости будут охвачены 7 тыс семей (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году 7 тысяч семей будут охвачены программой самозанятости.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Президент Ильхам Алиев сказал, что реализация программы самозанятости вселяет большие надежды. «В нынешнем году этой программой будут охвачены 7 тысяч семей. Посмотрим, по возможности программой будет охвачено больше семей. Таким образом, те, кто пока еще не смогли найти работу, будут обеспечивать семейный бюджет за счет самозанятости.

Создаются центры «АBAD» – Легкой поддержки семейного бизнеса. Это тоже очень позитивное явление. Я участвовал в открытии данных центров, это – одно из ответвлений «ASAN xidmət» и очень положительная инициатива. Считаю, что семейный бизнес, как направление, может и должен получить широкий размах в Азербайджане. Государство непременно оказывает и будет оказывать поддержку. Во вступительном слове я высказал свое мнение о деятельности центров «ASAN xidmət». В этом году планируется открыть 5 центров», - сообщил глава государства.

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