Президент Азербайджана: Предприятиям, нарушающим экологический баланс в крупных городах,следует сделать очень серьезное предупреждение (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Предприятиям, нарушающим экологический баланс в крупных городах, следует сделать очень серьезное предупреждение.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

«Конечно, рассматривая вопросы социально-экономического развития регионов, мы непременно должны обратить внимание на экологическую обстановку. Мы должны улучшить ее, защитить себя от факторов, нарушающих экологический баланс. В последние годы проводилась работа в этом направлении», - сказал глава государства.

«Считаю, что этот вопрос постоянно должен находиться в центре внимания. В частности, предприятиям, нарушающим экологический баланс в Баку, Сумгайыте, других крупных городах, следует сделать очень серьезное предупреждение, чтобы они, установив очистные приборы, предотвратили загрязнение воздуха. Это несложно. Должны быть решены и другие вопросы, связанные с экологией», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.