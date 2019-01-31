Президент Ильхам Алиев: Согласно Государственной инвестпрограмме в 2019 году будут благоустроены дороги сотен сел, обеспечено строительство магистральных дорог (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Согласно Государственной инвестиционной программе за этот год, будут благоустроены дороги сотен сел, будет обеспечено строительство магистральных дорог.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Президент Азербайджана сказал, что продолжаются проекты питьевой воды. «Как я уже отметил во вступительном слове, обеспечение достигло 70 процентов. В настоящее время реализация проектов питьевой воды завершилась в 38 городах, в этом году завершится в 5 городах, в 12 городах работы уже начались, идут, а в нескольких городах еще не начались. Эти вопросы постоянно находятся на повестке дня, они найдут отражение и в четвертой программе, которая будет принята.

Будет продолжен процесс принятия мелиоративных мер. В течение последних двух лет мы обеспечивали подачу воды ежегодно на 100 тысяч гектаров земли. Большая часть этих земель никогда не орошалась, а часть – орошалась, но не на должном уровне. По предварительным подсчетам, в нынешнем году эти работы будут проведены на 80 тысячах гектаров. Это позволит нам повысить урожайность и площадь орошаемых земель. Это очень большая цифра, и фермеры, уверен, ощущают это», - отметил глава государства.

«В последние годы были построены четыре крупных водохранилища – Тахтакерпю, Шамкирчай, Гейтепе, Товузчай. Их вместимость составляет 470 миллионов кубометров. На нескольких водохранилищах были проведены строительные и восстановительные работы. Строительство малых водохранилищ также является одним из вопросов, стоящих на повестке дня. Ежегодно за счет государственных средств осуществляется бурение минимум 300 субартезианских скважин, что также приносит большую пользу.

Как я уже отметил во вступительном слове, за 15 лет было проложено 15 тысяч километров автомобильных дорог, и этот процесс продолжается. Согласно Государственной инвестиционной программе за этот год, будут благоустроены дороги сотен сел, в том числе будет обеспечено строительство магистральных дорог. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству автомобильных дорог», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что будет продолжаться процесс создания социальной инфраструктуры. «Несмотря на то, что построены и отремонтированы 3272 школы. Это означает 73 процента всего школьного фонда. Но еще есть школы, нуждающиеся в ремонте, и эти работы также будут предусмотрены в очередной государственной программе. Также будет продолжаться строительство больниц, олимпийских комплексов. Только в этом году ожидается открытие трех олимпийских комплексов. А это служит развитию спорта в регионах.

Как вам известно, ежегодно более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование. Это тоже наша инициатива, она очень позитивная. В настоящее время у нас повсюду есть больницы с современным оборудованием для прохождения гражданами медицинского обследования. Это тоже очень серьезный социальный проект, и Азербайджан показывает прекрасный пример и в данной сфере», - сказал глава государства.

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