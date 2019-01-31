Внесены изменения в правила подготовки офицеров запаса для ВС Азербайджана

31 января 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в военную подготовку студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса.

Соответствующие решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает в четверг Trend.

Согласно решению, отменена первая часть (военная подготовка студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса осуществляется в целях подготовки офицеров запаса для Вооруженных сил Азербайджана) решения Кабинета министров от 27 февраля 1999 года "Об утверждении положения о военной подготовке студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса".

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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