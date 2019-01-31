Закир Гасанов посетил передовые подразделения (ФОТО/ВИДЕО)

31 января 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил воинские части и боевые позиции в прифронтовой зоне и встретился с личным составом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал за позициями противника из командно-наблюдательного пункта.

Генерал-полковник поинтересовался ходом работ, проводимых в сфере улучшения социально-бытовых условий личного состава, и дал соответствующие указания в связи с выполнением этих работ на более качественном уровне.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу военнослужащих, отличившихся в службе.

В завершение руководство министерства обороны побеседовало с военнослужащими за чайным столом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:55
Азербайджанские миротворцы приступили к службе в миротворческой миссии в Южном Судане
Общество 30 января 17:24
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 30 января 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 29 января 09:48
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 28 января 09:05
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 26 января 10:04
Лента новостей
Некоторые мусульманские страны стремятся продвигать свою религиозную идеологию в Азербайджане - госкомитет
Общество 15:59
Российский "Метровагонмаш" поставит в Азербайджан новые вагоны метро
Бизнес 15:51
В Баку в марте пройдет VII Глобальный форум
Политика 15:38
Unibank завершил 2018 год с прибылью
Бизнес 15:30
В Азербайджане единовременные выплаты теперь охватывают наследников более 12 тыс. шехидов
Финансы 15:30
Очередной международный успех UNEC
Общество 15:25
Россельхознадзор может ограничить ввоз соевых бобов из Бразилии
Россия 15:25
В Баку прошла церемония награждения премии "Fotokadr 2018" (ФОТО)
Культура 15:20
Число погибших при крушении двух лодок в Джибути возросло до 52
Арабские страны 15:16