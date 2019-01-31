Президент Ильхам Алиев принял заместителя федерального министра экономики и энергетики Германии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Томасом Барайсом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Расценив визит делегации в столь широком составе в Азербайджан как хороший показатель сотрудничества и партнерства между Азербайджаном и Германией, глава государства выразил удовлетворение взаимным интересом двух стран и их бизнес-кругов к расширению связей. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит в Азербайджан Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, подчеркнув, что в рамках этого визита состоялись очень плодотворные встречи между представителями бизнеса. Глава государства выразил уверенность в том, что визит в Азербайджан делегации во главе с Томасом Барайсом внесет вклад в продолжение процесса сотрудничества. Подчеркнув, что германские компании многие годы осуществляют успешную деятельность в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении и укреплении партнерских связей и сотрудничества между странами.

Государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Томас Барайс от имени делегации выразил признательность главе государства за прием, и, передав приветствия Федерального канцлера Ангелы Меркель, расценил этот визит как продолжение визита Федерального канцлера в Азербайджан. Отметив, что до визита встретился с Ангелой Меркель, Томас Барайс сказал, что Канцлер очень довольна продолжением двусторонних экономических связей с Азербайджаном. Подчеркнув, что обе страны имеют общую историю, Томас Барайс сказал, что было отмечено 200-летие создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа, отметил большой вклад Президента Ильхама Алиева в это важное мероприятие. Сообщив, что в состав возглавляемой им делегации входят представители различных сфер, он сказал, что они – истинные друзья Азербайджана, и выразил уверенность в том, что этот визит внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о различных направлениях сотрудничества между странами, в том числе в энергетическом, нефтехимическом, ненефтяном секторах, в области образования, профессионального образования и др., было отмечено, что немецкие компании проявляют интерес к промышленным зонам в Азербайджане, обсуждены вопросы их участия в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, просил передать и его приветствия Федеральному канцлеру Германии.

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