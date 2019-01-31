Т.н. "Нацсовет" в очередной раз потерпел крах: граждане Азербайджана проигнорировали призывы Али Керимли

БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция, собравшая 2800 человек 19 января в спортивно-оздоровительном комплексе (бывший стадион «Махсул») в Ясамальском районе Баку, своим очередным шагом еще раз продемонстрировала крайне позорное состояние своего потенциала.

Так называемый «Национальный совет демократических сил», партии «Мусават», Народный фронт Азербайджана и другие партии, которые в течение более 10 дней заявляли с помощью социальных сетей и других средств о превращении годовщины со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде в «грандиозную акцию», смогли собрать перед памятником М.Э.Расулзаде всего 200-300 человек.

Согласно наблюдению журналистов, председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли и руководство т.н. «Национального совета» привели чуть больше 100 человек. Председатель Азербайджанской народной партии Панах Гусейн привел к памятнику троих. Остальные председатели «грандиозных партий» были вынуждены прийти на мероприятие в одиночку.

Данный факт наглядно демонстрирует жалкое и плачевное состояние радикальной оппозиции. Несмотря на свою подготовку, «лидеры» этих партий смогли привести на мероприятие по случаю годовщины М.Э.Расулзаде, которого они считают своим лидером, всего 200-300 человек. Али Керимли, который 20 января во время посещения Аллеи шехидов искусственно создал противостояние, рассказал интернет-медиа, как оказывалось противодействие «десяти тысячам» человек, которые пришли с ним в Аллею. Не стесняясь, он говорил о том, что полиция нарочно пускает сторонников т.н. «Нацсовета» группами, чтобы их число казалась небольшим.

Интересно, почему он не повел к памятнику М.Э.Расулзаде тех «10 тысяч» человек, а пришли всего 120-130 человек? Ведь полиция никак не препятствовала им. Все это демонстрирует, что сказанное Али Керимли, Джамилем Гасанли и руководителями других радикальных оппозиционных партий - ложь и не что иное, как дешевая пропаганда, направленная на то, чтобы ввести в заблуждение общественность.

Азербайджанская служба новостей АМИ Trend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.