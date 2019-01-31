Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Республиканского санатория туберкулезных заболеваний

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса в Баку.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса в Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.19.12 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 15 января 2019 года, министерству здравоохранения будет выделено 11 468 300 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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