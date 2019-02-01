Еще одна попытка радикальной оппозиции в Азербайджане потерпела фиаско - эксперт

БАКУ /Trend/ - Еще одна попытка радикальной оппозиции в Азербайджане потерпела фиаско. Об этом сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что радикальная оппозиция, заявляющая о том, что в митинге на стадионе «Махсул» 19 января якобы принимали участие десятки тысяч людей, смогла спустя 12 дней собрать у памятника такой исторической личности, как Мамед Эмин Расулзаде, всего 200-300 человек, что вызывает определенные вопросы.

«Кто и что на этот раз помешали тем «десяткам тысяч» собраться на этом мероприятии?» - говорит Гулиев.

Он отметил, что заранее было известно о жалком и слабом положении радикальной оппозиции с точки зрения реальной социальной базы, и все объективные круги отметили, что радикальная оппозиция не может опираться на массовую социальную базу в Азербайджане.

Эксперт сказал, что одним из вопросов также является превращение памяти и наследия такой исторической личности, как Мамед Эмин Расулзаде, в способ осуществления своих политических целей.

«Это подтверждает, что попытки использования символов истории независимости Азербайджана не имеют никаких перспектив. Государством осуществлены последовательные мероприятия в увековечении символов и событий истории независимости Азербайджана, Президент Ильхам Алиев объявил 2018 год «Годом Азербайджанской Демократической Республики», - отметил эксперт.

«Выразителем какого социального заказа или социальной потребности может считаться группа из 200-300 человек?» - спрашивает главный редактор газеты.

Эксперт сказал, что последнее мероприятие радикальной оппозиции еще раз продемонстрировало, что подобные течения и группировки не имеют перспективы в азербайджанском обществе, а также показало желание общественности быть как можно дальше от них.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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