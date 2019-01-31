Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании" (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении изменений в закон "О медицинском страховании".

Согласно новым поправкам, пакет услуг обязательного медицинского страхования будет состоять из базовой и дополнительной частей.

Ежегодные страховые взносы по базовой части пакета услуг составят 29 манатов на душу населения.

Страховые взносы по дополнительной части пакета услуг для лиц, назначенных структурой, определенной Милли Меджлисом, соответствующим органом исполнительной власти, а также для лиц, работающих на выборной оплачиваемой должности, будут составлять два процента от фонда оплаты труда и два процента от заработной платы застрахованного лица.

Взнос по дополнительной части пакета услуг на душу населения для лиц до 18 лет, не работающих и не занимающихся предпринимательской деятельностью, для лиц до 23 лет, получающих очное профессиональное, среднее специальное и высшее образование, получающих трудовую пенсию, членов семей, получающих адресную социальную помощь, беременных женщин, для женщин, находящихся в оплачиваемом социальном отпуске после родов, женщин, находящихся в частично оплачиваемом социальном отпуске, будет составлять 120 манатов в год и будет покрываться из госбюджета.

Взнос по дополнительной части пакета услуг на душу населения для предпринимателей, физических лиц, предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых контрактов, а также для прочего самозанятого населения, стоимость дополнительной части пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию также составит 120 манатов, но эту сумму они будут обязаны выплачивать сами.

Также к финансированию обязательного медицинского страхования в Азербайджане привлекаются дополнительные источники.

Согласно поправкам, на формирование страховой премии по обязательному медицинскому страхованию за каждый литр бензина, дизельного топлива, сжиженного газа, производимых на территории Азербайджана и направляемых (продаваемых оптом) на внутреннее потребление, а также импортируемых на территорию Азербайджана, будет отчисляться 0,02 маната.

Кроме того, на формирование страховой премии по обязательному медицинскому страхованию за каждую выданную акцизную марку для энергетических напитков (алкогольных и безалкогольных), жидкостей для электронных сигарет, алкогольных напитков, будет отчисляться 0,1 маната, а для табачных изделий - 0,05 маната.

Страховые премии по обязательному медицинскому страхованию также будут формироваться за счет 50 процентов от календарных взносов страховых компаний за оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

Также на формирование страховой премии по обязательному медицинскому страхованию будут отчисляться пять процентов от страховых премий, выплачиваемых застрахованными по обязательному страхованию от случаев потери профессиональной дееспособности вследствие профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.

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