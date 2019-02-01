Митинги и диверсии в Азербайджане проводятся за счет скрытого финансирования - Сиявуш Новрузов

1 февраля 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо подготовить новый законопроект «О политических партиях».

С таким предложением на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана выступил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, некоторые оппозиционные партии не представляют свои финансовые отчеты Центральной избирательной комиссии или же представляют нулевую отчетность.

Новрузов также сказал, что если у них нет финансирования, то откуда у них офисы, работники, телохранители.

«Все это делается за счет теневых источников. Необходимо выявить эти источники. Митинги, диверсии – все это осуществляется за счет скрытого финансирования. Все это делается на основе поручения, и те, кто финансирует их, тот и дает поручения. Для них нет таких понятий, как народ, государство, только выполнение заказов. Считаю, что необходимо противостоять всему этому в рамках законодательства», - добавил Новрузов.

Председатель парламентского комитета отметил, что лица, которых из-за рубежа используют против Азербайджана, не способны что-то поменять.

«Они только могут оскорблять. Если так, то мы должны дать им отпор. Мы на протяжении многих лет занимаемся политикой и хорошо знаем их тактику и механизмы», - отметил Новрузов.

По его словам, по мере развития Азербайджана все больше ухудшается положение тех сил, которые действуют против страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане предложено регулировать соцсети законом
Общество 16:20
Избраны новые зампреды двух комитетов парламента Азербайджана
Политика 15:20
Утвержден план законодательной работы весенней сессии парламента Азербайджана
Политика 14:14
Спикер парламента Азербайджана об установке в Грузии бюста Михаила Авагяна
Политика 13:43
Избраны новые члены дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана
Политика 12:40
Встреча Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с семьями шехидов говорит об особой заботе государства о них - депутат
Политика 29 января 15:36
Лента новостей
Начались коммерческие продажи ресурсов второго спутника Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 16:26
В Азербайджане предложено регулировать соцсети законом
Общество 16:20
Налоговые поступления казахстанских автопроизводителей увеличились
Экономика 16:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в Баку (ФОТО)
Политика 16:11
Определенные силы противодействуют добрососедским отношениям между Азербайджаном и Грузией - депутат
Политика 16:09
Казахстан отправил в Азербайджан очередной электровоз
Бизнес 16:07
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с проживающими в Украине соотечественниками Сабиром и Умудом Шириновыми (ФОТО)
Политика 16:03
Расширился состав правления азербайджанской страховой компании
Финансы 16:00
Азербайджанским экспортерам могут быть выданы служебные паспорта
Бизнес 15:52