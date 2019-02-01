Избраны новые зампреды двух комитетов парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Избраны новые заместители председателей двух комитетов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Данный вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента. На должность зампреда комитета по правовой политике и государственному строительству была выдвинута кандидатура депутата Малахат Ибрагимгызы, а на должность зампреда комитета по вопросам молодежи и спорта - кандидатура депутата Шахина Исмайлова

Предложения были поставлены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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