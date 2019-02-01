В Азербайджане предложено регулировать соцсети законом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиб Алиев предложил регулировать социальные сети законом.

На пленарном заседании парламента депутат сказал, что закон должен регулировать не только онлайн-медиа, но и социальные сети, сообщает в пятницу Trend.

Алиев отметил, что в связи с этим либо должен быть принят отдельный закон, либо внесены изменения в соответствующее законодательство.

"Потому что сегодня особенно социальные сети заполнены оскорблениями", - добавил депутат.

Спикер парламента Огтай Асадов сказал, что в Азербайджане необходимо принять меры для пресечения оскорблений в социальных сетях.

По его словам, то, что пишут в социальных сетях, вызывает чувство стыда.

"Я не говорю о тех, кто живет за рубежом. Мы должны подумать лишь о пресечении оскорблений внутри страны. Когда читаешь написанное, испытываешь чувство стыда", - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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