Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана о финансовой помощи газетам

БАКУ /Trend/ - На заседании Наблюдательного совета Фонда господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана были внесены изменения в объявление о конкурса на финансовую поддержку СМИ во втором квартале 2019 года по условия тиража и распространения, что вызвало необоснованные суждения в некоторых медиаструктурах и социальных сетях.

Как сказал в пятницу Trend исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли, за 10 лет деятельности Фонда Наблюдательный совет вносил изменения в условия выделения финансовой помощи газетам, вытекающие из требований времени.

По его словам, на нынешнем этапе ускоренного развития интернет-медиа возникла необходимость в пересмотре условий, чтобы газеты, которым выделяется финансовая помощь, отвечали современным требованиям как в плане содержания и формы, так и качества.

Исполнительный директор подробно рассказал об изменениях, которые были внесены в условия конкурса во время последнего заседания Наблюдательного совета.

«Согласно решению, принятому на последнем заседании Наблюдательного совета Фонда, в конкурсе Фонда на оказание финансовой помощи могут принимать только общественно-политические газеты, которые регулярно издавались на протяжении трех лет, с числом страниц не меньше 16-ти (формат A3), тиражом не менее 5000 экземпляров и из каждого выпуска которых продается как минимум 2000 экземпляров и которые распространяются по подписке. Одновременно для ежедневных и еженедельных общественно-политических газет на иностранном языке минимальный тираж установлен в 3000 экземпляров, минимальная продажа и подписка - 1500 экземпляров», - добавил Сафарли.

По его словам, еще в середине 2018 года руководители газет, которым была выделена финансовая помощь, были проинформированы о пересмотре с нового года условий по минимальному тиражу и распространению.

«Все это не ставит цель закрыть какую-то газету, это направлено на формирование печатной прессы, которая будет способна оказать влияние на общественно-политические процессы, общественное мнение. Названия газет, которые будут получать финансовую помощь Фонда во втором квартале 2019 года, станут известны по завершении конкурса – в конце марта», - добавил Сафарли.

Исполнительный директор также сказал, что согласно «Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджане», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 31 июля 2008 года, также было предусмотрено оказание финансовой помощи медиатрукутрам, издаваемым на иностранных языках.

«Одна из главный целей Фонда - усиление пропаганды Азербайджана как внутри страны, так и за ее пределами, поддержка создания и распространения электронного варианта газет на иностранных языках в целях доведения в более полной форме до мировой общественности происходящих процессов», - сказал Сафарли.

Одним словом, сказал исполнительный директор, Фонд стремится к тому, чтобы привести деятельность газет в соответствие с современными информационными технологиями и виртуальным информационным пространством.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.