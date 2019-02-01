Президент Ильхам Алиев принял главу Карачаево-Черкесии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию, возглавляемую главой Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Рашидом Темрезовым. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подчеркнув, что азербайджано-российские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах, глава государства отметил, что между президентами двух стран существует взаимное доверие высокого уровня и это играет особую роль в расширении наших связей. Президент Ильхам Алиев сказал, что в то же время тесное сотрудничество Азербайджанской Республики с отдельными регионами Российской Федерации, в том числе с Северо-Кавказским регионом, с которым у нас общие историко-культурные ценности, включая Карачаево-Черкесскую Республику, вносит вклад в развитие азербайджано-российских отношений. Глава государства отметил значение проведенного в прошлом году в Баку с участием президентов двух стран IX Азербайджано-Российского межрегионального форума в успешном развитии связей Азербайджана с различными регионами России. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Рашида Темрезова в нашу страну пройдет плодотворно и успешно.

Отметив, что они испытывают чувство большой радости от встречи с Президентом Азербайджана, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов констатировал роль межрегионального взаимодействия в развитии азербайджано-российских двусторонних отношений, подчеркнул значение предстоящей сегодня в Баку встречи представителей бизнеса. Он сказал, что имеется взаимная заинтересованность в экономическом сотрудничестве между Карачаево-Черкесским регионом России и Азербайджаном, и для этого есть хорошие возможности. Отметив также высокий уровень культурных и гуманитарных связей, Рашид Темрезов подчеркнул, что это вносит вклад в развитие наших отношений.

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