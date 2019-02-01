Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с проживающими в Украине соотечественниками Сабиром и Умудом Шириновыми (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Бакинском конгресс-центре по завершении республиканского собрания, посвященного Дню азербайджанской молодежи, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с нашими соотечественниками, проживающими в Украине, братьями Сабиром и Умудом Шириновыми.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, глава государства за мужество, проявленное во время спасения людей, жизнь которых подверглась опасности, наградил их медалью «За отвагу».

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