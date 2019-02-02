Деятельность молодежи во всех сферах государственной и общественной жизни находится в центре внимания Президента Азербайджана - эксперт

2 февраля 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Республиканское собрание, посвященное Дню молодежи, имеет большое значение как событие, которое можно считать новым этапом молодежной политики Азербайджана. Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев отметил, что речь Президента Ильхама Алиева на собрании продемонстрировала ряд характерных признаков нового этапа в молодежной стратегии государства.

«Мысли и высказывания главы государства являются очень ценным призывом к азербайджанской молодежи с точки зрения самоосознания ее роли, веры молодежи в свои силы, взятия более целенаправленного курса и более активного ее участия в государственной и общественной жизни», - сказал он.

Эксперт сказал, что Президент Азербайджана продемонстрировал, что деятельность молодежи во всех сферах государственной и общественной жизни Азербайджана находится в центре его внимания.

«Это собрание сыграет большую роль в еще большей социализации и активизации азербайджанской молодежи. Несомненно, молодежь на современном этапе является сильной поддержкой государства. Глава государства призвал нашу молодежь быть еще более привязанной к национально-духовным ценностям, быть еще более образованной. Президент подчеркнул, что молодежь, обладающая такими качествами, будет еще более сильной и непобедимой», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Тест: Мугаддас Мустафаев)

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