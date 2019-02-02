Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение строительства Олимпийского спорткомплекса в Тертере

2 февраля 2019 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по завершению строительства Олимпийского спортивного комплекса в Тертерском районе.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства Олимпийского спортивного комплекса в Тертерском районе из суммы, указанной в подпункте 1.20.4 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, Министерству молодежи и спорта Азербайджана будет выделено 10 933 900 манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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