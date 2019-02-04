Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 130-летия народного артиста Сеида Шушинского

4 февраля 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о праздновании 130-летия народного артиста Сеида Шушинского.

В апреле 2019 года исполняется 130 лет со дня рождения видного представителя мугамного искусства Азербайджана, известного музыкального деятеля и педагога, народного артиста республики Сеида Шушинского (Мир Мохсун ага Сеид Ибрагим оглу).

Согласно распоряжению, министерству культуры поручено подготовить план мероприятий, посвященный 130-летию народного артиста Сеида Шушинского; Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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