Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровельного покрытия многоквартирных зданий в 5 городах и районах

4 февраля 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту многоквартирных зданий в городах (Гянджа, Сумгайыт) и районах (Шеки, Газах, Ширван) страны.

Согласно распоряжению, в целях ремонта кровельного покрытия 379 многоквартирных зданий в пяти городах и районах Азербайджана, из суммы, указанной в пункте 1.65 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента от 15 января 2019 года, районным исполнительным властям будет выделено 21 685 830 манатов в соответствие с приложенным к этому распоряжению списку.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении,

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