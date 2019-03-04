В Бухаресте принята декларация по транспортному маршруту «Каспийское море – Черное море»

4 марта 2019 21:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник по результатам четырехсторонней встречи министров Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана по международному транспортному маршруту «Каспийское море – Черное море» в Бухаресте была принята Бухарестская декларация.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В документе говорится, что в целях еще большего укрепления и расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Туркменистаном в направлении поддержки стабильности и устойчивого развития региона, четвертого марта 2019 года в румынском Бухаресте была организована первая специальная встреча министров иностранных дел. На встрече выступили министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Румынии Теодор-Виорел Мелешкану и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.

«Министры еще раз отметили взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ; подчеркнув текущие успехи отраслевого сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Туркменистаном, призвали к расширению торговых и экономических отношений и межрегиональных связей; учитывая растущую международную значимость глобальной торговли и эффективной транспортной связи, отметили важность проекта, связанного с развитием международного транспортного маршрута между Черным морем и Каспийским морем в формете четырехстороннего сотрудничества, для всех четырех стран», - говорится в декларации.

Министры подчеркнули, что Черное море и Каспийское море играют важную роль в дальнейшем продвижении маршрута грузоперевозок в качестве конкурентоспособного звена, соединяющего Европу и Азию.

Они также подчеркнули важность наилучшего использования существующего с ЕС формата сотрудничества и других форматов потенциального сотрудничества для развития международных транспортных маршрутов, которые, проходя через Азербайджан, Грузию, Румынию и Туркменистан, соединяют Европейский союз с Центральной Азией.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.

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