В европейских странах не уделяется такого внимания проблемам людей, как в Азербайджане - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев предпринял важные шаги в сфере усиления социальной защиты граждан Азербайджана, устранил существующие проблемы в этом направлении.

Об этом во время обсуждения годового доклада омбудсмена на заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат парламента Сиявуш Новрузов.

"Ни на постсоветском пространстве, ни в европейских странах не уделяется такого внимания проблемам людей, как в Азербайджане. Работа, осуществляемая главой государства, также облегчает деятельность омбудсмена", - отметил Новрузов.

Депутат сказал, что в Азербайджане проделана большая работа в связи с защитой прав человека, и добавил, что права Президента Азербайджана также защищаются законом.

«Однако сегодня есть группа людей, действующая за пределами страны и не соблюдающая закон, люди, которые игнорируют как общественное мнение, так и законы», - сказал Новрузов.

Депутат отметил, что омбудсмен Азербайджана должен обратиться к омбудсменам тех стран, где эти лица осуществляютсвою деятельность.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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