Президент Ильхам Алиев упростил визовую процедуру для иностранцев, которые приедут в Азербайджан на Формулу-1 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об упрощении визовой процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджан в связи с организацией и проведением гонок Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019.

Согласно распоряжению, граждане и лица без гражданства, приезжающие в Азербайджан в связи с гонками Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019, и представившие любой из документов, указанных во второй части распоряжения, с 15 марта по 15 мая 2019 года смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана. К этим документам относятся: аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в соответствии с правилами Международной автомобильной федерации и компании Formula One Management Limited, являющихся международными организаторами гонок Формулы-1; аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в операционной компании «Бакинское городское кольцо»; билет на гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019 или документ, подтверждающий его приобретение.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать компанию Formula One Management Limited, Международную автомобильную федерацию и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовой процедуры для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с гонками Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019, а также о возможности получения электронной визы посредством системы ASAN Viza иностранцами и лицами без гражданства по списку, утвержденному согласно пункту 4.2 указа Президента Азербайджана от 1 июня 2016 года; обеспечить размещение на информационных ресурсах министерства, а также посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах в сети Интернет информации об упрощении визовой процедуры для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с гонками Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019, а также о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы ASAN Viza.

Государственной миграционной службе Азербайджана поручено проинформировать осуществляющие полеты авиакомпании об упрощении визовой процедуры для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с гонками Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019.

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