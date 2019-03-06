Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Между министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии состоялся очередной этап политических консультаций, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, швейцарскую делегацию – заместитель государственного секретаря Департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

В ходе консультаций был отмечен высокий уровень политического диалога между двумя странами, проанилизировано текущее состояние связей между странами и состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Стороны выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Швейцарией, сотрудничеством в рамках Бреттон-Вудской системы и подчеркнули заинтересованность в еще большем расширении связей в различных сферах. Также было отмечено, что существуют широкие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в экономической сфере.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, обсуждалась незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Была подчеркнута важность мирного урегулирования конфликта, высоко оценена готовность Швейцарии представить платформу для мирных переговоров между сторонами конфликта.

Кроме того, стороны обсудили участие швейцарских компаний в региональных энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, в том числе в проекте «Южный газовый коридор», деятельность межправительственной экономической комиссии между Азербайджаном и Швейцарией, вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной, научной сферах и сфере образования, а также в рамках международных организаций, и по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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