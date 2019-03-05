Президент Ильхам Алиев принял делегацию Италии (ФОТО) (версия 2)

5 марта 2019 20:43 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:54)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя делегации Италии при ПА ОБСЕ, заместителя председателя Комиссии по внешним связям в Палате депутатов Италии Паоло Гримольди, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметив многосторонние связи между Азербайджаном и Италией в политической, экономической и других сферах, глава государства подчеркнул значение визитов на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев напомнил о том, что в прошлом году Президент Италии совершил визит в Азербайджан, а сам он дважды посетил с визитом Италию. Глава государства сообщил, что в ходе официального визита Президента Италии в Азербайджан было отмечено открытие построенного итальянскими компаниями крупного промышленного предприятия с участием президентов Азербайджана и Италии, и подчеркнул хороший формат сотрудничества между нашими странами в области промышленности, энергетики, культуры и других сферах.

Сказав добрые слова о сложившихся в ходе визита впечатлениях о Баку, Паоло Гримольди отметил, что наши страны связывают тесные узы. Подчеркнув, что между Азербайджаном и Италией имеется ряд соглашений в энергетическом секторе, гость с удовлетворением сообщил об успешном продолжении работ по трубопроводу ТАР, посредством которого азербайджанский газ будет поставляться в Италию. Паоло Гримольди сказал, что наряду с сотрудничеством в экономической сфере, наши двусторонние отношения обусловлены и политическими связями. Он отметил плодотворное сотрудничество с азербайджанской делегацией в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества между нашими странами в области культуры, туризма, спорта и других сферах.

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