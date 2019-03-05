Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во вторник поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси.

Как сообщает Trend, Мехрибан Алиева поделилась поздравлением на своей официальной İnstagram-странице.

«Да хранит Аллах нашу страну, наш народ от всех невзгод и недобрых намерений! Пусть путь наш будет ясным, сердца милосердными, а помыслы всегда добрыми и светлыми! Поздравляю!», - говорится в поздравлении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

https://www.instagram.com/p/Buo2gtcAcQo/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bnmp05x7ysyx

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.