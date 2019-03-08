Толерантная среда в Азербайджане позволяет представителю каждой религии свободно совершать богослужения - глава еврейской общины США (ФОТО)

8 марта 2019 01:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Образцовая толерантная среда в Азербайджане позволяет представителю каждой религии свободно совершать богослужение.

Об этом во время знакомства делегации из членов общины евреев и христиан-евангелистов США, находящихся с визитом в Азербайджане, с местами религиозного поклонения и еврейской школой в Баку сказал руководитель Фонда этнического взаимопонимания США Марк Шнайер, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с религиозными структурами.

Делегация в мечети Гейдар была проинформирована о том, что строительство мечети началось в сентябре 2012 года, и она была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

Было сказано, что цикл мероприятий, проводимых в стране в связи восстановлением исторических памятников, святилищ – показатель высокой оценки религиозно-духовным ценностям в Азербайджане. Распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым, который придает большое внимание восстановлению религиозных, культурных и исторических памятников, касательно восстановления множеств религиозных памятников, данные им поручения уже стали неотъемлемой частью системы национально-духовных ценностей, существующих в стране.

Затем делегация ознакомилась с еврейском школой «Хабад-Ор-Авнер», расположенной в Баку. Гостям была представлена информация о строительстве Фондом Гейдара Алиева и Международным фондом «Ор-Авнер» центра образования в рамках проекта «Азербайджан – адрес толерантности». Было отмечено, что в открытии еврейской школы приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и президент Федерации еврейских общин СНГ и Международного фонда «Ор-Авнер» Лев Леваев. Центр на 450 мест обеспеченн всем необходимым оборудованием.

Руководитель и создатель Фонда этнического взаимопонимания США, раввин Марк Шнайер отметил, что стал живым свидетелем межрелигиозной гармонии в Азербайджане. Шнайер сказал, что образцовая толерантная среда в стране позволяет представителю каждой религии свободно совершать богослужение.

Члены делегации высоко оценили условия, созданные Азербайджаном для религиозных конфессий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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