Президент Ильхам Алиев: Азербайджанским женщинам принадлежит исключительная заслуга в сохранении богатого культурно-духовного наследия, родного языка и традиций страны (версия 2)

6 марта 2019 20:36 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 марта - Международного женского дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства

"Уважаемые женщины! Сердечно поздравляю Вас – всех азербайджанских женщин с Международным женским днем.

Азербайджанским женщинам принадлежит исключительная заслуга в сохранении на протяжении веков нашего богатого культурно-духовного наследия, родного языка, обычаев и традиций, являющихся выражением национальной самобытности. Во времена, когда наша история сопровождалась сложными социально-политическими переменами, они являлись несокрушимыми духовными опорами общества. Получив в первые десятилетия ХХ столетия, раньше, чем женщины некоторых передовых стран, избирательное право, они стали активнее участвовать в различных сферах культурной жизни, что явилось также залогом их дальнейших успехов. Вызывает гордость тот факт, что первый шаг во многих сферах искусства, науки и техники среди женщин на мусульманском Востоке сделала именно азербайджанская женщина, создавшая в своей духовности истинное единство тысячелетий и современности.

Продолжая дело своих предшественников-просветителей, азербайджанские женщины проявили в последние сто лет решительность в деле построения, в частности, систем образования, здравоохранения и культуры нашей страны на новой основе и прошли яркий путь, полный достижений. Преданные идеалам свободы, они после восстановления независимости сыграли важную роль в укреплении основ национальной государственности и определении нынешнего облика нашей страны, и сегодня прилагают свои знания и умения для наращивания экономического, культурного и научного потенциала нашей республики, уверенно идущей по пути динамичного развития. Их высокая общественная позиция и авторитет, ставшие результатом полного обеспечения прав и свобод азербайджанских женщин, являются одним из самых знаменательных событий нашей современной жизни.

Уверен, что вы, азербайджанские женщины, и впредь будете стремиться к достойному сохранению наших семейных ценностей, уделять большое внимание воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, родной земле, преданности независимой государственности и идеологии азербайджанства, вносить вклад в постоянный прогресс страны. Желаю вам здоровья, счастья и успехов в делах. С праздником!", - говорится в поздравлении главы государства.

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