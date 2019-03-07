Азербайджан - образцовое государство: раввины США

7 марта 2019 04:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с президентом Фонда этнического взаимопонимания США раввином Марком Шнайером, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Выразив удовлетворение от нахождения в Азербайджане раввин Шнайер отметил, что был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и был проведен очень полезный обмен мнениями.

В то же время гости подчеркнули, что в рамках визита в Азербайджан посетили различные религиозные общины и ознакомились на месте с созданными для них условиями. Гости также высоко оценили обмен мнениями, проведенный во время международной конференции "От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству", состоявшейся при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными структурами и Управления мусульман Кавказа (УМК).

Входящие в состав делегации представители евангелийских организаций, действующих в США, отметили, что в Азербайджане придается большое значение толерантности, сохранению межрелигиозных отношений и стали свидетелями проживания в мирных условиях представителей различных религиозных общин. В этой связи, гости особо подчеркнули, что Азербайджан является образцовым государством.

В свою очередь, министр Эльмар Мамедъяров поблагодарил за теплые слова и отметил, что это является государственной политикой и народ Азербайджана живет с этой традицией на протяжении веков.

Далее проинформировав гостей о последнем состоянии переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского армяно-азербайджанского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ министр, коснувшись последних заявлений руководства Армении, довел до внимания, что такие заявления вредят процессу переговоров. Мамедъяров отметил важность решения конфликта с точки зрения устойчивого развития и благосостояния региона.

В ходе встречи стороны также обсудили отношения между Азербайджаном и США и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов)

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