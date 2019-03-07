Азербайджан и Италия подтвердили энергосотрудничество как новый импульс в развитии отношений

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял руководителя итальянской делегации в ПА ОБСЕ, заместителя председателя Комиссии по внешним связям палаты депутатов Италии Паоло Гримольди, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отметив, что это его первый визит в Баку Гримольди поделился своими впечатлениями об Азербайджане и выразил удовлетворение от проведенных в рамках визита встреч.

На встрече обсуждалось текущее состояние отношений между Азербайджаном и Италией в политической, экономической, туристической и других сферах, в частности, было отмечено, что сотрудничество в энергетической сфере даст новый импульс развитию существующих связей. Была подчеркнута важность межпарламентского сотрудничества в развитии двусторонних отношений.

Затем стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов)

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