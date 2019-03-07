Президент Ильхам Алиев на месте ознакомился с работой по ликвидации последствий землетрясения в Агсу (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение, произошедшее 5 и 6 февраля, привело к ряду последствий в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах. На основании распоряжений и поручений главы государства последствия стихийного бедствия ликвидируются.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду совершил поездку в Агсуинский район для ознакомления на месте с работой по исполнению Распоряжения.

Отметим, что в результате произошедших 5 и 6 февраля землетрясений, эпицентр которых находился на территории Агсуинского и Исмаиллинского районов, индивидуальные дома в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах оказались в аварийном состоянии, пострадали социальные и инфраструктурные объекты. В результате безотлагательных мер, принятых на основании поручений и указаний Президента Ильхама Алиева сразу после стихийного бедствия, в указанных районах были полностью восстановлены системы инженерно-коммуникационного обеспечения, пострадавшему населению оказана первоначальная помощь.

Через день после происшествия глава государства посетил зону землетрясения и встретился с жителями, сказал, что последствия стихийного бедствия будут ликвидированы. Президент Ильхам Алиев на месте дал соответствующим исполнительным структурам поручения и указания по внимательному рассмотрению обращений населения, устранению ущерба, причиненного домам, а также социальным и инфраструктурным объектам. В тот же день глава государства подписал Распоряжение о выделении из предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год резервного фонда Президента первоначально двух миллионов манатов на устранение ущерба, причиненного землетрясением домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах. Сразу после этого во всех 3 районах начались строительные и ремонтные работы.

Глава государства ознакомился в Агсу с домами, строящимися на месте домов, пострадавших в результате землетрясения. Президент Ильхам Алиев посмотрел новый дом, строящийся на улице Хасаева для семьи Гюлары Хокмраван, побеседовал с сыном хозяйки дома Таиром Хокмраваном.

Здесь министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал главу государства о работе, проводимой в зоне землетрясения. Было отмечено, что на основании обращений населения созданные комиссии осмотрели на сегодняшний день 4893 дома в Шамахе, 1461 дом в Агсу и 919 домов в Исмаиллы. Было установлено, что 244 дома в Шамахе, 150 домов в Агсу и 97 – в Исмаиллы находятся в крайне аварийном состоянии. 1111 домов в Шамахе, 265 – в Агсу и 262 дома в Исмаиллы нуждаются в восстановлении и укреплении. А 1800 домов в Шамахе, 1022 дома в Агсу и 354 – в Исмаиллы нуждаются в ремонте. В целом, 88 домов в этих районах подготовлены к сносу, 65 домов снесены и стали сноситься, ведется строительство 38 домов.

Президент Ильхам Алиев дал поручения по продолжению строительно-восстановительных работ высокими темпами и качественно.

Затем глава государства ознакомился со строительством на улице Фирдовси дома для семьи Хаджар Замановой. Было отмечено, что новый дом, строящийся на месте разрушенного, будет трехкомнатным. Здесь будут созданы все условия для нормального проживания.

Президент Ильхам Алиев посетил в городе Агсу памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с жителями района и побеседовал с ними. Глава государства принял заявления жителей Агсу. На встрече говорилось о проводимой работе по ликвидации последствий землетрясения, глава государства выслушал вопросы, беспокоящие людей. Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения и рекомендации.

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