Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новыми домами для пострадавших от землетрясения в Шамахе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг ознакомились с домами, построенными в Шамахе для семей, пострадавших от землетрясения, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сначала Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом доме, построенном для семьи Расима Гасанова на улице Салмана Мумтаза в городе Шамаха, побеседовали с членами семьи за чайным столом.

Затем глава государства и Первая леди ознакомились с условиями, созданными в новых домах, построенных для семьи Эльмиры Гасановой на улице Теймура Алиярбекова, и семьи Вюгара Тейфурова на улице Саттара Бахлулзаде, побеседовали с хозяевами.

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