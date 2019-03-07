Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента здания для семей, пострадавших от землетрясения в Шамахы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в церемонии закладки фундамента нового четырехэтажного жилого здания на 44 квартиры на улице 20 Января в Шамахы для семей, пострадавших от землетрясения в Шамахинском районе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства заложил фундамент нового здания.
Затем было сделано памятное фото со строителями.
Далее Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с жителями.
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