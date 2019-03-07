Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового детсада-яслей в Шамахы

7 марта 2019 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии нового детсада-яслей номер четыре, построенного в поселке Шахрияра в Шамахы в рамках "Дошкольной образовательной программы", реализуемой Фондом Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана и Первая леди разрезали ленту в знак официального открытия детсада-яслей.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в детсаде-яслях условиями.

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