Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Международным женским днем

7 марта 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное послание в связи с Международным женским днем - 8 Марта, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите мои сердечные поздравления с 8 марта.

Женщины делают наш мир ярче, красивее и добрее. Бережно хранят семейный очаг, создают гармонию и уют в доме. А главное – всегда дарят родным и близким свое душевное тепло, окружают заботой и вниманием.

Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с Вами надолго.

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего", - говорится в поздравлении Дмитрия Медведева.

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